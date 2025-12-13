В Башкирии произошла битва оляпок

В министерстве экологии Башкирии поделились интересными кадрами из мира животных. Специалистам удалось запечатлеть битву оляпок.
Птицы яростно защищали свой участок реки, на котором кормятся и выводят потомство. Период гнездования у оляпок приходится на зиму-весну.
Оляпок называют водяным воробьём. Они действительно относятся к отряду воробьинообразных, но по сравнению с настоящими воробьями крупнее — длина тела до 20 см, размах крыльев до 30 см. Это единственная птица из этого «отряда», которая умеет нырять и бегать по дну речки в поисках личинок и рачков. Оляпки благодаря плотному оперению, «третьему веку» и особому строению ноздрей идеально приспособлены для жизни в бурном потоке.
Фото: министерство природопользования и экологии РБ.