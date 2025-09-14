В Минэкологии Башкирии сообщили о результатах мониторинга воздуха

Специалисты Министерства природопользования и экологии Башкирии совместно с передвижной лабораторией Управления государственного аналитического контроля проводят комплексный мониторинг атмосферного воздуха в столице республики.

Поводом для замеров стало беспокойство жителей, связанное с последствиями недавнего пожара на нефтеперерабатывающем заводе после атаки беспилотников. Однако, по данным экологов, текущие показатели не превышают установленных норм.

Данные с автоматических станций круглосуточного наблюдения и лабораторные анализы проб также не выявили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Экологическая ситуация находится на контроле.