В Минздраве Башкирии сообщили о состоянии пациентов, пострадавших в ДТП

В первой инциденте, пострадали три человека. Автобус, следовавший по маршруту Ишимбай — Салават, съехал в кювет и врезался в дерево. Взрослый пациент был доставлен в городскую больницу Салавата. Его состояние стабильное, он готовится к операции. Двое детей госпитализированы в детскую больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Вторая авария произошла в Краснокамском районе, где столкнулись три легковых автомобиля. В результате пострадали четыре человека, среди них один несовершеннолетний. Трое пострадавших доставлены в Нефтекамскую больницу. Состояние 46-летнего мужчины оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. Состояние еще двух пациентов, в том числе 15-летнего подростка, врачи оценивают как средней степени тяжести.