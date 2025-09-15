«Между нами»: как Радий Хабиров реализует важные проекты в регионе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.
В нашей традиционной рубрике «Между нами» мы расскажем о последних событиях и достижениях руководства Башкортостана, а также о стратегиях, которые помогают региону преодолевать трудности и двигаться вперед.
В центре внимания — активная работа главы республики Радия Хабирова по взаимодействию с федеральными структурами для привлечения ресурсов и реализации важных проектов.