«Между нами»: как Радий Хабиров реализует важные проекты в регионе

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

В нашей традиционной рубрике «Между нами» мы расскажем о последних событиях и достижениях руководства Башкортостана, а также о стратегиях, которые помогают региону преодолевать трудности и двигаться вперед.