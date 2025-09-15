Жителей Башкирии предупреждают о заморозках до -2°С

По данным Башгидромета, завтра, 16 сентября, на территории республики ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится.

Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, днем по юго-востоку возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит от +5 до +10°С, в горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°С, днем +15, +20°С.

На отдельных участках автодорог туман с ухудшением видимости до 500 м и менее.