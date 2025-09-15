В Уфе 21-летний водитель стал виновником ДТП

В субботу, 13 сентября, произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Подробности рассказали в Госавтоинспекции столицы.

По данным ведомства, авария случилась днем напротив дома №31 по улице Российской. Установлено, что 21-летний водитель, управляя «ВАЗ 2110», допустил столкновение с движущейся по переулку автомашиной «Рено Флюенс» под управлением 39 летней автоледи.

В результате происшествия — водитель и 78-летняя пассажирка «Рено» обратились в медицинское учреждения. После оказания необходимой помощи их отпустили.

В настоящее врем начато административное расследование.