17-летний водитель попался пьяным в Уфе

На днях на улице Черниковской в Уфе инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2114». Во время проверки выяснилось, что за рулем находится 17-летний студент одного из столичных колледжей. Водительских прав у него не было.
От юноши исходил запах алкоголя. В присутствии матери ему предложили пройти медицинское освидетельствование — прибор показал 0,541 мг/л выдыхаемого воздуха. С результатом подросток согласился.
На него составили административный материал. Машину отправили на спецстоянку. Материалы в отношении матери передали в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Видео: ГАИ Уфы.