Власти Башкирии предотвратили попытку рейдерского захвата «Башкиравтодора»

Власти республики предотвратили попытку рейдерского захвата «Башкиравтодора». Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в правительстве. У компании были финансовые трудности. Руководство региона пыталось стабилизировать работу ключевого оператора по ремонту дорог, но нашлись и те, кто её саботировал.

По требованию одного из кредиторов в июле этого года компанию признали банкротом и передали в ведение конкурсного управляющего, а это накладывает запрет на любые действия. По итогу почти два месяца невозможно было проводить работу по ремонту дорог. Огромный коллектив в 5 тысяч человек не получал зарплату. Но властям совместно с правоохранителями удалось отстоять предприятие.

Мы поэтапно всё это выправим. Сейчас предприятие работает, мы никому его не отдадим. Важно утрясти ситуацию, выплатить зарплату сотрудникам. И выходить на работы там, где ещё позволяют погодные условия. Огромное спасибо Прокуратуре республики, которая заняла принципиальную позицию, и Управлению ФСБ России по Башкортостану. Также благодарю за грамотную работу Аппарат Правительства и Минтранс республики.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
