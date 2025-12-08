Власти Башкирии обсудили подготовку к Новому году

На еженедельном оперативном совещании обсудили подготовку к Новому году, до которого осталось чуть больше трёх недель. Радий Хабиров подчеркнул необходимость соблюдения норм безопасности. Особое внимание уделить в праздники социально уязвимым слоям населения. О других темах совещания – медицине и сельском хозяйстве – в нашем сюжете.
На финишной прямой открытие после ремонта сразу двух поликлиник в Уфе. В медучреждениях на улицах Губайдуллина и Нежинской провели модернизацию, на которую направили из казны региона 150 миллионов рублей. Руководитель Минздрава также рассказал о внедрении принципов бережливого производства. Так, за последнюю пятилетку реализовано более 1500 проектов, что позволило сократить время ожидания приёма врача и неотложной помощи на 20% и в целом оптимизировать многие процессы.
До Нового года осталось 20 дней, и подготовка к празднику тоже стала одной из главных тем. На улицах устанавливаются светящиеся элементы, а вот отсутствие льда пока не даёт возможности соорудить арт-объекты. В школах готовятся к утренникам, Ёлка главы республики состоится 25 декабря. Особое внимание руководитель региона поручил уделить детям и пожилым. Также Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов относительно корпоративов.
Объём финансирования госпрограммы развития сельских территорий в этом году превысил 2 миллиарда рублей, больше половины из которых – деньги из федерального бюджета. Благодаря выделенным средствам было построено 65 объектов – три крупных начали в этом году: жилой комплекс на 100 семей в агродеревне в селе Еремеево, школа на 500 мест в Бураево и крытый каток в Раевском. В 2026 году их возведение продолжится. Параллельно идёт работа по привлечению сельской ипотеки, правда, её коснулись изменения. Главное, что программа сохранится, обеспечивая комфортные условия для тех, кто хочет жить и работать на селе.