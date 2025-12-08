Власти Башкирии обсудили подготовку к Новому году

На еженедельном оперативном совещании обсудили подготовку к Новому году, до которого осталось чуть больше трёх недель. Радий Хабиров подчеркнул необходимость соблюдения норм безопасности. Особое внимание уделить в праздники социально уязвимым слоям населения. О других темах совещания – медицине и сельском хозяйстве – в нашем сюжете.

На финишной прямой открытие после ремонта сразу двух поликлиник в Уфе. В медучреждениях на улицах Губайдуллина и Нежинской провели модернизацию, на которую направили из казны региона 150 миллионов рублей. Руководитель Минздрава также рассказал о внедрении принципов бережливого производства. Так, за последнюю пятилетку реализовано более 1500 проектов, что позволило сократить время ожидания приёма врача и неотложной помощи на 20% и в целом оптимизировать многие процессы.

До Нового года осталось 20 дней, и подготовка к празднику тоже стала одной из главных тем. На улицах устанавливаются светящиеся элементы, а вот отсутствие льда пока не даёт возможности соорудить арт-объекты. В школах готовятся к утренникам, Ёлка главы республики состоится 25 декабря. Особое внимание руководитель региона поручил уделить детям и пожилым. Также Радий Хабиров обратился к главам муниципалитетов относительно корпоративов.

Пока идёт специальная военная операция, пока нам, государственным служащим, не до праздников, я настоятельно прошу всех: и членов правительства, и министерства не проводить никаких корпоративов. Безусловно, поздравьте своих коллег, но никаких корпоративов. Кончится война – закатим хороший праздник. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан