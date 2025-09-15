В Башкирии подростки держат в страхе целое село

В центральный аппарат Следственного комитета России представят доклад о ходе и результатах расследования уголовных дел о противоправных действиях несовершеннолетних.

По данным следствия, в одном из федеральных телеканалов сообщили, что в селе Юмагузино группа подростков совершила несколько преступлений. Среди них – похищение и избиение 17-летнего юноши, убийство мужчины, нападения на других местных жителей и угрозы потерпевшим и свидетелям по уголовным делам. Местные жители испытывают страх и опасаются сообщать о происходящем в правоохранительные органы.