Эксперты прокомментировали, почему в Башкирии не проходят рейдерские захваты

Сегодня, 15 сентября, в ходе оперативного совещания правительства республики Радий Хабиров рассказал о попытке рейдерского захвата АО «Башкиравтодор».

Глава республики раскритиковал решение Арбитражного суда, который инициировал конкурсное производство. Тем не менее, региону удалось сохранить компанию. Эксперты высказали «Башинформу» мнение о невозможности рейдерства в регионе.

По словам уфимского адвоката Валерия Харисова, этого удалось избежать благодаря тесному взаимодействию региональных и федеральных властей с правоохранительными органами. Это сотрудничество помогло доказать, что рейдеры действовали с умыслом захватить предприятие против его воли.

Олег Арефьев, эксперт транспортной сферы и сотрудник Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Башкирии, подчеркнул, что АО «Башкиравтодор» необходимо именно как государственная структура.

Надо понимать, что коммерческая структура, которая рейдерит или выкупает госпредприятие, будет заниматься только теми дорогами, которые ей интересны, которые принесут прибыль. «Башкиравтодор» очень часто направлялся на решение проблем в далеких деревнях по краям республики, делал это в долг, по не самой большой цене.

Директор Института экономики, управления и бизнеса, доктор экономических наук Константин Гришин добавил, что запланированный рейдерский захват мог негативно сказаться на развитии транспортно-логистической системы Башкирии. Это, в свою очередь, вызвало бы экономические трудности. По его мнению, власти не только предотвратили рейдерский захват, но и сделали стратегически верный шаг для сохранения и развития социально-экономического потенциала республики.

Председатель Общественной палаты региона Данияр Абдрахманов также отметил последовательность действий Радия Хабирова, продиктованную стремлением обеспечить комфорт и благосостояние жителей.

