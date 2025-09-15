Эксперты прокомментировали, почему в Башкирии не проходят рейдерские захваты

Сегодня, 15 сентября, в ходе оперативного совещания правительства республики Радий Хабиров рассказал о попытке рейдерского захвата АО «Башкиравтодор».
Глава республики раскритиковал решение Арбитражного суда, который инициировал конкурсное производство. Тем не менее, региону удалось сохранить компанию. Эксперты высказали «Башинформу» мнение о невозможности рейдерства в регионе.
По словам уфимского адвоката Валерия Харисова, этого удалось избежать благодаря тесному взаимодействию региональных и федеральных властей с правоохранительными органами. Это сотрудничество помогло доказать, что рейдеры действовали с умыслом захватить предприятие против его воли.
Олег Арефьев, эксперт транспортной сферы и сотрудник Научно-исследовательского института автомобильного транспорта Башкирии, подчеркнул, что АО «Башкиравтодор» необходимо именно как государственная структура.
Директор Института экономики, управления и бизнеса, доктор экономических наук Константин Гришин добавил, что запланированный рейдерский захват мог негативно сказаться на развитии транспортно-логистической системы Башкирии. Это, в свою очередь, вызвало бы экономические трудности. По его мнению, власти не только предотвратили рейдерский захват, но и сделали стратегически верный шаг для сохранения и развития социально-экономического потенциала республики.
Председатель Общественной палаты региона Данияр Абдрахманов также отметил последовательность действий Радия Хабирова, продиктованную стремлением обеспечить комфорт и благосостояние жителей.