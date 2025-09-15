Эксперты прокомментировали, почему в Башкирии не проходят рейдерские захваты

Надо понимать, что коммерческая структура, которая рейдерит или выкупает госпредприятие, будет заниматься только теми дорогами, которые ей интересны, которые принесут прибыль. «Башкиравтодор» очень часто направлялся на решение проблем в далеких деревнях по краям республики, делал это в долг, по не самой большой цене.

Олег Арефьев, эксперт транспортной сферы