Эксперты из Башкирии прокомментировали ключевые темы Прямой линии Путина

Такое широкое и очень пространное начало, скорее, можно назвать некими сигналами и отсылками для международного сообщества, которым Россия в очередной раз обозначала свои красные и зеленые линии – то, что она готова переступать, и то, на что она не готова идти. В этой части мы свидетельствуем о том, что переговоры всё-таки идут тяжёлые, сложные, требующие компромиссов, непопулярных решений, но эти переговоры идут, что, безусловно, даёт нам надежду, что в 2026 году мы увидим остановку огня.

Арсен Шаяхметов, политолог