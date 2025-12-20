Эксперты из Башкирии прокомментировали ключевые темы Прямой линии Путина

«Прямая линия» и большая пресс-конференция Владимира Путина – событие мирового уровня. Об этом говорят эксперты, отмечая, что в зале, помимо российских, было много и иностранных журналистов. И первые 1,5 часа было уделено внешнеполитической повестке и теме СВО. Президент не только отвечал на вопросы, но и, по сути, заострял внимание на ключевых моментах позиции России, чтобы это услышали и за рубежом.
Эксперты также заметили, что Владимир Путин одинаково вовлечённо и глубоко отвечал и на вопросы журналистов, и на вопросы жителей. По сути, Прямая линия стала местом открытого и честного разговора, в котором было много личного и близкого каждому жителю страны.