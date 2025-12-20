Эксперты из Башкирии прокомментировали ключевые темы Прямой линии Путина

«Прямая линия» и большая пресс-конференция Владимира Путина – событие мирового уровня. Об этом говорят эксперты, отмечая, что в зале, помимо российских, было много и иностранных журналистов. И первые 1,5 часа было уделено внешнеполитической повестке и теме СВО. Президент не только отвечал на вопросы, но и, по сути, заострял внимание на ключевых моментах позиции России, чтобы это услышали и за рубежом.

Такое широкое и очень пространное начало, скорее, можно назвать некими сигналами и отсылками для международного сообщества, которым Россия в очередной раз обозначала свои красные и зеленые линии – то, что она готова переступать, и то, на что она не готова идти. В этой части мы свидетельствуем о том, что переговоры всё-таки идут тяжёлые, сложные, требующие компромиссов, непопулярных решений, но эти переговоры идут, что, безусловно, даёт нам надежду, что в 2026 году мы увидим остановку огня.

Арсен Шаяхметов, политолог

Эксперты также заметили, что Владимир Путин одинаково вовлечённо и глубоко отвечал и на вопросы журналистов, и на вопросы жителей. По сути, Прямая линия стала местом открытого и честного разговора, в котором было много личного и близкого каждому жителю страны.

Тема семейных ценностей – она, конечно, ключевая, и она звучала. Мне кажется, неслучайно, что пресс-конференция стала местом, где было сделано предложение руки и сердца, и поэтому такой формат можно назвать большой семейный разговор, и, поскольку Россия – семья семей, мне кажется, как и в любой семье, вот такой откровенный и честный разговор всегда даёт результаты, возможность понимать лучше друг друга.

Эльвира Аиткулова, депутат Государственной Думы Российской Федерации
