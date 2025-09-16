Житель Башкирии избил сожительницу из-за оскорблений

Девушку доставили в больницу с тупой травмой живота. Выяснилось, что в злополучный день молодой человек распивал спиртные напитки в гостях у друга. Его сожительница пришла к застолью и попыталась увести парня домой. Сожители ссорились в пути, девушка высказывала оскорбления. За это парень несколько раз ударил несчастную. За медицинской помощью пострадавшая обратилась лишь на следующий день.