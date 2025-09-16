Юная красавица из Башкирии выступит на конкурсе «Мисс Россия»

С 15 сентября по 4 октября в Москве проходит национальный конкурс красоты «Мисс Россия-2025». Победительница сможет представить страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».
Башкирию представляет 18-летняя Элиза Сулейманова. Ранее она стала победительницей конкурса «Мисс Башкортостан-2025». Элиза родом из Сибая и сейчас учится на 3 курсе Финансового университета при правительстве РФ. Девушку оценивают как целеустремленную и ответственную.
Национальный конкурс «Мисс Россия» — крупнейший проект страны в области красоты. Конкурс был основан в 1927 году в Париже, в настоящее время проходит при поддержке министерства культуры Российской Федерации. Официальным региональным представители конкурса «Мисс Россия» является республиканский конкурс «Мисс Башкортостан».