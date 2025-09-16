В Уфе открылась выставка, посвященная денежным купюрам

В Национальном музее Башкортостана прошла экспозиция Банка России, посвященная интересным фактам из истории отечественных бумажных денег. Организаторы представили их эволюцию. Долгое время в стране в ходу были только монеты. Купюры появились в 1769 году.

Есть и немало познавательной информации. Немногие, например, знают, что цвет денег раньше напрямую соотносился с их номиналом. «Пятерку» в народе назвали «синенькой», а «десятку» – «красненькой». Всё потому, что крестьяне не умели читать и писать. Банкноты разных эпох отражают эстетику своего времени.