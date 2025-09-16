У жителей Башкирии изъяли контрафактные сигареты на 6,2 млн рублей

Согласно информации надзорного ведомства, в январе 2023 года один из мужчин предложил двоим знакомым заняться нелегальной продажей табачной продукции. Они приобретали контрафактные сигареты, хранили их у себя дома, в автомобилях и арендованных помещениях, а затем реализовывали на территории Благовещенска, Дюртюлей, а также в Кушнаренковском и Чекмагушевском районах.