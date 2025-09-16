У жителей Башкирии изъяли контрафактные сигареты на 6,2 млн рублей

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих мужчин. Они обвиняются в производстве, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированных табачных изделий, совершенных организованной группой.
Согласно информации надзорного ведомства, в январе 2023 года один из мужчин предложил двоим знакомым заняться нелегальной продажей табачной продукции. Они приобретали контрафактные сигареты, хранили их у себя дома, в автомобилях и арендованных помещениях, а затем реализовывали на территории Благовещенска, Дюртюлей, а также в Кушнаренковском и Чекмагушевском районах.
Их незаконная деятельность была пресечена правоохранительными органами, которые изъяли более 34 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 6,2 млн рублей.
Уголовное дело передано в Кушнаренковский районный суд.