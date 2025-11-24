В Башкирии продавали контрафактный кумыс

Управление Россельхознадзора республики сообщило о выявлении случая фальсификации кумыса. Экспертиза была проведена в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» с 17 по 19 ноября.

С помощью метода ПЦР-анализа специалисты исследовали образец продукта, маркированного как «кумыс». В результате в составе напитка не было обнаружено ДНК лошади, хотя на упаковке было заявлено кобылье молоко. Вместо этого эксперты выявили ДНК крупного рогатого скота, что не было указано в маркировке.