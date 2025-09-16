В Уфе прошла очередная отправка бойцов СВО после отпуска

В Уфе состоялась очередная централизованная отправка военнослужащих в зону проведения спецоперации. Бойцы пребывали в отпуске две недели. Это время они провели дома, в кругу семьи, и теперь, набравшись сил, снова готовы встать на защиту Родины.
С напутственными словами перед отправлением к ним обратился заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов. От имени Главы Башкортостана Радия Хабирова он поблагодарил воинов за самоотверженную службу и проявленное мужество. Проводить бойцов в зону СВО пришли также родные и близкие.