Бойцы полка «Башкортостан» вновь отправились на СВО после отпуска

Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправили военнослужащих полка «Башкортостан», которые находились в краткосрочном отпуске. Солдаты и офицеры проводили время с семьёй, занимались домашними делами, решали бытовые и организационные вопросы.
Проводить бойцов приехали родные и близкие, друзья и коллеги. Воинов в сопровождении сотрудников Госкомитета по чрезвычайным ситуациям перевезут на комфортабельном автобусе.
Родные и близкие, а также волонтёры передали бойцам полка «Башкортостан» и их сослуживцам, которые сейчас на передовой, всё самое необходимое: теплые вещи, генераторы, продукты и многое другое.