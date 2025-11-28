Бойцы полка «Башкортостан» вновь отправились на СВО после отпуска

Сегодня из Уфы в зону проведения специальной военной операции отправили военнослужащих полка «Башкортостан», которые находились в краткосрочном отпуске. Солдаты и офицеры проводили время с семьёй, занимались домашними делами, решали бытовые и организационные вопросы.

Проводить бойцов приехали родные и близкие, друзья и коллеги. Воинов в сопровождении сотрудников Госкомитета по чрезвычайным ситуациям перевезут на комфортабельном автобусе.