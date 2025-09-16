Эксперт объяснил, почему в Башкирии запретили публиковать видео с БПЛА

Радий Хабиров подписал указ, устанавливающий административную ответственность за распространение информации о беспилотниках. Под запрет попадают любые фото- и видеоматериалы, связанные с полетами и действиями украинских БПЛА на территории республики.

Административный кодекс региона предусматривает за нарушение таких мер безопасности высокие штрафы. Так, обычный пользователь, разместивший в соцсетях или мессенджере фото или видео вражеского беспилотника, заплатит от 3 до 5 тысяч рублей, руководителя оштрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а на редакции наложат штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Под действие правил попадают не только официальные сайты, но и блоги, социальные сети и мессенджеры. Ограничения будут действовать до тех пор, пока в Башкирии сохраняется режим повышенной готовности, введенный в 2022 году.

Секретарь межведомственного Совета общественной безопасности республики Валерий Олейник подчеркнул, что подобные публикации могут помочь противнику улучшить тактику атак на гражданские объекты.

Украинские террористы, отправляющие беспилотники на гражданские объекты в России, отсматривают все, что появляется в сети. По фото и видео, которые публикуют пользователи и СМИ, они могут вычислить, по какой траектории летел начиненный взрывчаткой беспилотник, выполнил ли он задачу и как в следующий раз корректировать наведение, чтобы смертоносный груз точно достиг цели. Валерий Олейник, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ

Напомним, на минувшей неделе два украинских дрона атаковали нефтезавод в Уфе. Оба аппарата были сбиты силами охраны предприятия.

Олейник предостерег, что в будущем атаки могут иметь более серьезные последствия, если противник будет использовать информацию из социальных сетей.

Украинский режим терпит поражение на всех фронтах, к украинской хунте изменилось отношение во всем мире. Но незаконная украинская верхушка готова цепляться за власть любыми способами. Они выбрали террор против мирных российских граждан, как один из способов удержаться у власти и, по их мнению, таким образом ослабить Россию. Очевидно, что враг не остановится и будет продолжать наносить террористические удары по нашей стране. Валерий Олейник, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ

Он призвал пользователей и СМИ публиковать только информацию из официальных источников и избегать распространения данных, которые могут быть полезны для противника.

Чтобы не играть на руку врагу, не нужно размещать в сети фото и видео, позволяющее определить тип беспилотников, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, объекты атаки и их поражение. Все это - информация, которая облегчает задачу террористам. Также не стоит рассказывать о мерах и методах противовоздушной обороны. Противника нельзя недооценивать. А выдавать в сеть любую информацию о беспилотниках украинских террористов - значит, помогать врагу. Валерий Олейник, секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ