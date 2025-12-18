В Башкирии запретили выходить на лед Нугушского водохранилища

Сотрудники национального парка «Башкирия» предупредили, что на Нугушском водохранилище ледовый покров еще не набрал достаточной прочности, и выход на его поверхность категорически запрещен.

Как поясняют спасатели, внешний вид льда часто бывает обманчивым. Под снегом могут скрываться промоины и полыньи. Наиболее опасными зонами являются прибрежная полоса и участки с течением, где лед формируется неравномерно.

Напоминаем правила безопасности: для одиночного пешехода безопасной считается толщина льда не менее 10 см, а для проезда автомобиля требуется слой не менее 30 см.