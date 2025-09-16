В Башкирии 13-летний пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

В Салавате в рамках кампании «Не рули, малай!» был задержан 13-летний водитель. Об этом рассказали в ГАИ региона.
Ночью на дороге заметили несовершеннолетнего водителя на «Лексусе». Молодой человек проигнорировал просьбу остановиться – началась погоня. Нерадивого автомобилиста всё же остановили. Выяснилось, что за рулём мальчик был пьян.
На место задержания вызвали мать подростка, при ней его отстранили от управления и освидетельствовали на состояние опьянения. В отношении подростка составили административный материал, а иномарку поместили на спецстоянку. Также по материалы проверки направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Фото: ГАИ РБ.