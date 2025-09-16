В Башкирии ввели штрафы за публикацию данных о беспилотниках

Глава республики Радий Хабиров подписал указ об ответственности за распространение информации о БПЛА. В нём говорится, что запрещается публиковать любую информацию, раскрывающую подробности применения дронов. Это касается фото и видео в интернете, в СМИ и мессенджерах, которые позволяют установить тип аппарата, места его запуска, нахождения или падения, маршрут полета, объекты, которые были атакованы, и масштаб ущерба.
По словам представителей антитеррористической комиссии республики, такие публикации играют на руку врагу и облегчают ему задачу. За распространение информации нарушителей ждёт немалый штраф. В минувшую субботу уфимский нефтезавод атаковали два украинских беспилотных летательных средства самолетного типа. Оба аппарата сбила из крупнокалиберного оружия охрана предприятия. Обошлось без жертв.