В Башкирии в 2025 году ввели 11 новых мер поддержки бойцов СВО

Наверное, очень тяжело, когда ты приходишь и теряешь здоровье. Конечно же, наша задача – и моя непосредственно, и с чем я работаю – конечно, привлекаю ребят в адаптивный спорт. Это, мне кажется, самое важное, что можем мы сделать для них. Ведь жизнь на этом не заканчивается. Поэтому вот эта путевка в спортивный мир для ребят очень важна.

Рима Баталова, депутат Государственной Думы России