В Башкирии в 2025 году ввели 11 новых мер поддержки бойцов СВО

11 новых мер поддержки бойцов были введены в 2025 году в Башкортостане. На неделе подвели итоги Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в нашей республике. Торжественное мероприятие с участием главы региона состоялось в конгресс-холле «Торатау». В этот же день Радий Хабиров ознакомился с функционалом новых помещений филиала госфонда «Защитники Отечества».
Радий Хабиров вручает ветеранам специальной военной операции медали генерала Шаймуратова. Сразу после ещё одна не менее приятная церемония – пятеро бойцов получают ключи от новеньких автомобилей «Москвич» и «Баик» с ручным управлением.
После получения ранений они многому учатся заново, в том числе водить машину. С инициативой обеспечить ветеранов СВО с тяжёлой инвалидностью специализированными автомобилями в апреле прошлого года выступила председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Предложение было поддержано Президентом страны. На сегодняшний день 15 бойцов из нашей республики обеспечены автомобилями с ручным управлением.
Церемония вручения ключей прошла в новом здании филиала Госфонда. Помещения по улице Советской передали этой весной. За достаточно короткий период провели ремонт, и теперь в распоряжении «Защитников Отечества» 515 квадратных метров площадей.
В одной локации, в формате единого окна, оказать разностороннюю помощь как участникам специальной военной операции, так и семьям бойцов – вот главный функционал новых помещений филиала Госфонда.
В этот же день в Уфе подвели итоги года, который был объявлен в республике Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Выступая перед собравшимися, Радий Хабиров подчеркнул, что главным результатом уходящего года стало расширение мер поддержки.
Из более 3 тысяч вернувшихся участников СВО трудоустроены почти 78%, отметил в своем выступлении глава региона. Особое внимание – ветеранам с инвалидностью. Для полноценной и комфортной жизни предоставляют не только автомобили с ручным управлением, но и адаптируют жилье, создают условия для занятий адаптивным спортом.