В Башкирии в 2025 году ввели 11 новых мер поддержки бойцов СВО

11 новых мер поддержки бойцов были введены в 2025 году в Башкортостане. На неделе подвели итоги Года поддержки участников специальной военной операции и членов их семей в нашей республике. Торжественное мероприятие с участием главы региона состоялось в конгресс-холле «Торатау». В этот же день Радий Хабиров ознакомился с функционалом новых помещений филиала госфонда «Защитники Отечества».

Радий Хабиров вручает ветеранам специальной военной операции медали генерала Шаймуратова. Сразу после ещё одна не менее приятная церемония – пятеро бойцов получают ключи от новеньких автомобилей «Москвич» и «Баик» с ручным управлением.

Я от «Защитников Отечества» прошёл обучение на автомобиль с ручным управлением, то есть уже сел, мне всё объяснили, показали. Я сел, нормально поехал, до первого светофора доехал – уже разобрался, хорошо всё, привык. Сейчас я уже могу и ребёнка увезти на секцию, в спортзал, могу и сам куда-то выехать, и жене большое облегчение. Конечно, это помощь.

Андрей Малышев, ветеран специальной военной операции

После получения ранений они многому учатся заново, в том числе водить машину. С инициативой обеспечить ветеранов СВО с тяжёлой инвалидностью специализированными автомобилями в апреле прошлого года выступила председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва. Предложение было поддержано Президентом страны. На сегодняшний день 15 бойцов из нашей республики обеспечены автомобилями с ручным управлением.

Церемония вручения ключей прошла в новом здании филиала Госфонда. Помещения по улице Советской передали этой весной. За достаточно короткий период провели ремонт, и теперь в распоряжении «Защитников Отечества» 515 квадратных метров площадей.

Здесь будет приёмная зона, будут работать наши социальные координаторы, военно-социальный центр, здесь мы будем и забор ДНК проводить, оформлять родственников без вести пропавших участников СВО, здесь у нас приём будут вести врачи разных направлений, психологи. Также у нас будут работать представители министерств и ведомств, юридических служб.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Республики Башкортостан

В одной локации, в формате единого окна, оказать разностороннюю помощь как участникам специальной военной операции, так и семьям бойцов – вот главный функционал новых помещений филиала Госфонда.

Удачное месторасположение нового помещения – рядом Советская площадь, где памятник Герою России Минигали Шаймуратову. Отсюда ребята уезжали на специальную военную операцию. Это место для них особенное. Важно, что все свои вопросы бойцы могут решать в одном месте.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
В этот же день в Уфе подвели итоги года, который был объявлен в республике Годом поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Выступая перед собравшимися, Радий Хабиров подчеркнул, что главным результатом уходящего года стало расширение мер поддержки.

В этом году в Башкортостане мы дополнили соответствующий перечень 11 новыми мерами. Теперь их стало 54, и они охватывают все сферы жизни наших воинов и их семей. Основных направлений три – медицинская реабилитация, социализация и трудоустройство. Мы почти вдвое увеличили объём выделенных на эти цели средств – с 13,4 млрд рублей в прошлом году до 30,8 млрд в этом.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Из более 3 тысяч вернувшихся участников СВО трудоустроены почти 78%, отметил в своем выступлении глава региона. Особое внимание – ветеранам с инвалидностью. Для полноценной и комфортной жизни предоставляют не только автомобили с ручным управлением, но и адаптируют жилье, создают условия для занятий адаптивным спортом.

Наверное, очень тяжело, когда ты приходишь и теряешь здоровье. Конечно же, наша задача – и моя непосредственно, и с чем я работаю – конечно, привлекаю ребят в адаптивный спорт. Это, мне кажется, самое важное, что можем мы сделать для них. Ведь жизнь на этом не заканчивается. Поэтому вот эта путевка в спортивный мир для ребят очень важна.

Рима Баталова, депутат Государственной Думы России
