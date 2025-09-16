В Башкирии за неделю выявили свыше 20000 пациентов с ОРВИ

Ковид и ОРВИ вернулись. В Башкортостане за последнюю неделю зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, из них почти 10 тысяч — дети. В республиканском управлении Роспотребнадзора сообщили об эпидемиологической обстановке в регионе.
Причина такой динамики проста и банальна. Люди вернулись из отпусков, а дети сформировали новые коллективы в школах и садах. По данным санитарного ведомства, рост заболеваемости ОРВИ в России по сравнению с предыдущей неделей составил 64%. Ковид тоже не дремлет.
За ту же неделю медики зафиксировали свыше 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом по всей России. В Башкортостан уже завезли более полумиллиона доз вакцин против гриппа — это около четверти от всего объема. В планах властей — привить порядка 40% населения, используя препараты «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».