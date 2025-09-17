В Зианчуринском районе открыли многофункциональную спортплощадку

На территории средней школы №2 Зианчуринского района открыли многофункциональную спортивную площадку. Образовательное учреждение села Исянгулово славится своими спортивными победами. Там учатся более 600 детей, большинство из них – участники и победители разных соревнований.

В школе была проблема – маленький спортзал. Благодаря поддержке администрации района и местного отделения «Единой России», исполнилась мечта всех ребят и педагогов.

Теперь уроки физкультуры в исянгуловской школе №2 проходят на свежем воздухе, а после занятий ребята играют в футбол, баскетбол и волейбол. В учреждении есть спортивные секции. Дети, которые занимаются в них, успешно участвуют в соревнованиях самого разного уровня.