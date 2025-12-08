В Уфе состоялась встреча землячества Зианчуринского района

Башкирская родина пухового платка. В Уфе прошла встреча землячества Зианчуринского района. Мероприятие объединило всех, кто родом из муниципалитета. У предпринимателей-выходцев приграничного района была возможность пообщаться с главой администрации, чтобы решить какие-либо вопросы и предложить идеи по развитию.

Обсудили и планы по увековечению памяти писателя Сабита Фазлеева, который в прошлом году погиб на СВО. Деловой части был посвящен круглый стол. При этом в холле городского культурно-досугового центра организовали выставку достижений. Помимо знаменитых шалей, была представлена продукция сельского хозяйства и изделия ремесленников. В общем ряду и экспозиция, посвященная теме спецоперации, где, помимо изделий, которые готовят волонтеры, были трофейные виды вооружения ВСУ.