В Башкирии на Айгирских скалах потерялись две туристки

Накануне вечером в Белорецком районе спасатели помогли туристкам из Ижевска, заблудившимся на Айгирских скалах.

Как сообщили в Госкомитете РБ по ЧС, две подруги сбились с тропы и не смогли спуститься обратно. К вечеру, когда стало темнеть, они позвонили в экстренные службы.

Спасатели объяснили девушкам, как передать геолокацию, и предупредили, чтобы они оставались на месте, пока их не найдут.

Получив местоположение, спасатели быстро нашли «потеряшек», вывезли их на квадроцикле до села Инзер и сопроводили на оперативной машине в Белорецк.