Айгирские скалы могут стать особо охраняемой природной территорией

Айгирским скалам в Белорецком районе могут присвоить статус особо охраняемой природной территории. Об этом сообщил министр природопользования и экологии Башкортостана Нияз Фазылов на оперативном совещании в правительстве республики. По его словам, растущая популярность Айгирских скал среди туристов требует регулирования антропогенной нагрузки.

Сегодня в Башкортостане насчитывается 217 ООПТ, пять из которых имеют федеральное значение. Также на совещании обсудили планы по модернизации инфраструктуры природных парков «Аслы-куль» и «Зилим» на ближайшие пять лет.