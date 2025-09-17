В Башкирии сотруднице детсада грозит условный срок за «мертвую душу»

Учалинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя заведующего детским садом. Ее признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге.
Как сообщили в прокуратуре республики, женщина фиктивно оформила свою знакомую уборщицей в детском саду и вносила в документы ложные данные о ее рабочем времени. Фактически сотрудница не работала, а зарплата за период с марта 2023 по июнь 2024 года — более 300 тысяч рублей, поступала подсудимой.
Обвиняемая признала вину и возместила ущерб. По требованию прокуратуры женщину уволили за утрату доверия. Суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев 15 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.