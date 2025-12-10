Радий Хабиров посетил новый детсад в микрорайоне «Цветы Башкирии»

Глава Башкортостана в ходе своей рабочей поездки по Уфе посетил новый детский сад в микрорайоне «Цветы Башкирии». Второй корпус учреждения открылся в прошлом месяце.

В организации дошкольного образования восемь групп. В здании оборудовали музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда, изо и изучения природы. На прилегающей территории есть спортивные площадки.

Радий Хабиров пообщался с сотрудниками и рекомендовал им активнее участвовать в конкурсах, чтобы получать гранты. Стоит отметить, что на территории микрорайона планируют построить школу на 1600 мест.

Микрорайон «Цветы Башкирии» интенсивно развивается, здесь много молодых семей. Теперь нужна школа, её строительство мы тоже сейчас обсуждаем. Аналогичные вопросы есть и по другим отдалённым территориям нашей столицы. Уфимская агломерация активно расширяется. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан