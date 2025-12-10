Радий Хабиров посетил новый детсад в микрорайоне «Цветы Башкирии»

Глава Башкортостана в ходе своей рабочей поездки по Уфе посетил новый детский сад в микрорайоне «Цветы Башкирии». Второй корпус учреждения открылся в прошлом месяце.
В организации дошкольного образования восемь групп. В здании оборудовали музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога, логопеда, изо и изучения природы. На прилегающей территории есть спортивные площадки.
Радий Хабиров пообщался с сотрудниками и рекомендовал им активнее участвовать в конкурсах, чтобы получать гранты. Стоит отметить, что на территории микрорайона планируют построить школу на 1600 мест.
Сейчас дошкольное учреждение посещают 120 детей. Причем число воспитанников здесь может доходить и до 180 человек. Большое внимание уделяют и изучению башкирского языка.