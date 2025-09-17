На трассе Башкирии перевернулся Opel: водитель погиб

Сегодня, 17 сентября, утром на 13 км автодороги Западный обход Уфы произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в ГАИ по РБ.

По предварительной информации, 26-летний водитель «Opel Corsa» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего съехал в кювет и перевернулся.

В Госкомитете РБ по ЧС добавили, что автомобиль пролетел более 100 метров по полю перед тем, как остановился. Спасатели извлекли из салона тело погибшего водителя. Пассажира госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.