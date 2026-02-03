На трассе в Башкирии погиб 68-летний водитель

Вчера, 2 февраля, около 10:00 в Чекмагушевском районе произошло смертельное ДТП. Столкновение случилось на 13 км автодороги «Чекмагуш – Дюртюли».

По предварительной информации ГАИ, 68-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с «Опель Астра».

В результате аварии мужчина, управлявший отечественной машиной, получил тяжелые травмы. Его доставили в медицинское учреждение, где позже он скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.