В Башкирии спасатели распилили кольцо на пальце подростка

В Давлеканово 15-летний парень едва не лишился пальца из-за металлического кольца, которое не смог снять. Сначала он пытался справиться сам, затем ему помогали друзья, но палец начал опухать и синеть.

В больнице кольцо снять не удалось, и медики вызвали спасателей. Огнеборцы 117-й пожарно-спасательной части аккуратно перерезали украшение специальным инструментом и освободили палец. Обошлось без последствий.

В МЧС напомнили, что не стоит пренебрегать бытовыми рисками. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.