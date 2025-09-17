В Башкирии родилась малышка «в рубашке»

«Рубашкой» называется плодный пузырь, в котором младенец находится в утробе матери. Как правило, во время естественных родов и операций пузырь лопается. Цельным он остается только в редких случаях. Раньше считалось, что появившиеся на свет «в рубашке» дети обязательно будут счастливыми и удачливыми. Отсюда и пошло выражение «родился в рубашке».