В Башкирии родилась малышка «в рубашке»

Акушер-гинеколог Республиканского перинатального центра рассказал, что в Башкирии на свет появилась девочка «в рубашке». Новорожденную извлекли в плодном пузыре.

Фото №1 - В Башкирии родилась малышка «в рубашке»

«Рубашкой» называется плодный пузырь, в котором младенец находится в утробе матери. Как правило, во время естественных родов и операций пузырь лопается. Цельным он остается только в редких случаях. Раньше считалось, что появившиеся на свет «в рубашке» дети обязательно будут счастливыми и удачливыми. Отсюда и пошло выражение «родился в рубашке».

Не всегда удается так филигранно извлечь ребенка во время кесарева сечения. Чаще пузырь лопается раньше. Тем приятнее, когда все-таки удается. Здоровья малышке. Счастья родителям.

Станислав Иваха

Фото: Станислав Иваха.

Волна
