В Башкирии родились Хедея и Азамджон

ЗАГС Башкирии подвел итоги регистрации новорожденных с 1 января по 7 декабря текущего года и назвал самые необычные и популярные имена.

В числе редких женских имен, которые родители выбрали для дочерей, оказались Хедея, Севилия, Илиза, Хомай и Туба. Среди мальчиков уникальными стали — Рахимьян, Азамджон, Рахат, Шахром и Гумер.

Лидером среди имен для мальчиков оказался Амир — его получили 480 маленьких жителей республики. В топ-5 также вошли Тимур и Эмир (по 356), Мирон и Михаил (по 299). У девочек в фаворитах традиционно стало имя Ева (374 ребенка). За ним следуют Амелия (362), Амина (360), Эмилия и София (по 360).