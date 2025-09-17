В зону СВО прибыл гумконвой из Стерлитамака

В зону проведения специальной военной операции из Стерлитамака прибыл очередной гуманитарный конвой. Это уже 16-я по счёту миссия, организованная городом.

По заказу бойцов земляки привезли всё необходимое для фронта. Предприятия, организации, волонтёры и простые жители объединились и делают все необходимое, чтобы помочь бойцам на фронте.