В зону СВО прибыл гумконвой из Стерлитамака

В зону проведения специальной военной операции из Стерлитамака прибыл очередной гуманитарный конвой. Это уже 16-я по счёту миссия, организованная городом.
По заказу бойцов земляки привезли всё необходимое для фронта. Предприятия, организации, волонтёры и простые жители объединились и делают все необходимое, чтобы помочь бойцам на фронте.
В 31-м мотострелковом полку «Башкортостан» много выходцев из Стерлитамака. Они служат во всех подразделениях войсковой части. Для бойцов такие приветы из дома – это большое подспорье и поддержка, чтобы скорее приблизить победу.