В Уфе стартовали тренировки ВК «Динамо-Урал» на новой арене

Волейбольный клуб «Динамо-Урал» в эти минуты проводит третью игру в рамках Кубка Победы в Туле. Башкирская команда встречается с новосибирским «Локомотивом». Уфимцы уже провели две встречи на турнире и потерпели поражения от «Зенита» из Санкт-Петербурга и «Белогорья». Перед поездкой в Тулу на тренировке команды побывала съемочная группа БСТ.

«Динамо-Урал» проводит свои первые тренировки на новой площадке. В этом сезоне домашней ареной клуба станет Дворец борьбы вместимостью 3500 человек. Новым капитаном был выбран либеро Роман Брагин, который в межсезонье вернулся в Уфу. Это не первый его приход в команду, ранее он играл в столице Башкортостана с 2018 по 2021 год.

Где-то ближе к концу сборов тренер объявил, что я буду капитаном. Я бывал уже капитаном, поэтому ничего нового. Это ответственно, очень приятно. Чувствуешь, что тебе доверяет руководство команды и ребята в принципе. Роман Брагин, капитан ВК «Динамо-Урал»

На данный момент в команде тренируется 13 человек. От травмы продолжает свое восстановление диагональный Роман Поталюк. Также отсутствует блокирующий Петар Крсманович, который должен был сыграть в составе сборной Сербии на чемпионате мира на Филиппинах, но из-за травмы пропустит турнир. Одним из новичков стал перешедший из «Оренбуржья» доигровщик Илья Сподобец.

Восприняли вообще отлично. В целом со всеми ребятами был знаком. Все работники клуба приняли тепло, хорошо. Влился я, думаю, полностью уже. Илья Сподобец, игрок ВК «Динамо-Урал»

Сейчас команда принимает участие в Кубке Победы. В этом турнире играют 8 лучших команд Суперлиги по итогам прошлого сезона. Первый групповой этап проходит в Туле с 15 по 17 сентября, а второй состоится с 24 по 26 в Новосибирске. Проверить свои силы на фоне сильнейших соперников — важный этап подготовки к основной части сезона.

Подготовка стандартная, провели все на базе города. Все спокойно, комфортно, никаких дополнительных выездов. Команда все время находилась в городе. Все вопросы решались быстро, комфортно. Антон Малышев, старший тренер ВК «Динамо-Урал»