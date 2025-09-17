В Уфе женщина ранила сожителя во время пьяной ссоры

Стражи порядка опросили его 46-летнюю сожительницу. Женщина утверждала, что в момент инцидента находилась на кухне и не употребляла алкоголь с гражданским мужем. По ее словам, мужчина во время ссоры выхватил нож, ушел в другую комнату и нанес себе удар. После этого раненый сообщил о случившемся сожительнице, и она вызвала скорую помощь.