В Уфе женщина ранила сожителя во время пьяной ссоры

Медики сообщили правоохранительным органам, что в больницу доставили 53-летнего жителя деревни Карпово с ножевым ранением грудной клетки. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Стражи порядка опросили его 46-летнюю сожительницу. Женщина утверждала, что в момент инцидента находилась на кухне и не употребляла алкоголь с гражданским мужем. По ее словам, мужчина во время ссоры выхватил нож, ушел в другую комнату и нанес себе удар. После этого раненый сообщил о случившемся сожительнице, и она вызвала скорую помощь.
Правоохранители усомнились в этой версии. На допросе в отделе полиции подозреваемая призналась, что во время совместного распития алкоголя в ходе ссоры, вызванной ревностью, умышленно нанесла мужчине ножевое ранение.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.