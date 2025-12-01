В Уфе муж сломал жене палец во время ссоры

В Калининском районе Уфы мировой судья прекратил уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняли в причинении супруге вреда здоровью средней тяжести.
Как сообщили в пресс-службе Госкомюстиции РБ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина во время ссоры нанес ей удар ногой по левой руке. В результате женщина получила перелом большого пальца.
В суде потерпевшая подала ходатайство о прекращении дела в связи с примирением, заявив, что претензий к мужу не имеет. Суд, установив, что подсудимый загладил вред как морально, так и материально, прекратил уголовное преследование.