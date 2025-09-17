В Башкирии вырастут мощности электростанций

Радий Хабиров в Москве встретился с генеральным директором ПАО «Интер РАО». На встрече обсуждались развитие энергетической инфраструктуры республики и сотрудничества с энергохолдингом.

Сергей Дрегваль подчеркнул, что Башкортостан для энергетической компании — один из ключевых регионов присутствия. Суммарная мощность электростанций компании, которые действуют в республике, составляет почти 4,5 ГВт.

Радий Хабиров обозначил «Интер РАО» как надёжного партнёра и поставщика энергоресурсов и тепла, также отметил работу предприятия в части совместной подготовки к отопительному сезону, решения кадровых вопросов и взаимодействия с Евразийским научно-образовательным центром мирового уровня.

По его словам, республика готова к отопительному периоду. В завершение встречи Радий Хабиров вручил Сергею Дрегвалю государственную награду Башкортостана — орден Дружбы народов.