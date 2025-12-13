В Башкирии прошло посвящение в «Ильинцы»

Обезвреживают гранаты, накладывают жгут и управляют коптерами. В Уфимском районе прошло посвящение школьников в военно-патриотическое движение «Ильинцы». Как выглядят юные патриоты, готовые помогать стране, – в нашем сюжете.

Они учатся только в пятом классе, но уже умело справляются с дронами. Патриотическое движение «Ильинцы» существует всего второй год. Сегодня новое поколение школьников вступает в его ряды. Среди них те, кто в будущем готов защищать Отечество.

Ильинцами они называются в честь Героя Советского Союза Сергея Спиридоновича Ильина. Когда-то он, как и ребята, сидел за партой в этой школе. В годы Великой Отечественной войны отправился на фронт, где совершил подвиг – лично уничтожил два немецких танка, после чего трагически погиб.

Ребята-ильинцы проходят строевую подготовку и учатся работать с автоматом. Ученики углубленно изучают медицину и оказание первой помощи. По словам их руководителя, такие знания необходимы не только в военной обстановке, но и в мирное время.