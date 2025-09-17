Волонтеры Башкирии доставили гуманитарную помощь в зону СВО

Всё для фронта, всё для победы. Волонтеры Бижбулякского района собрали и привезли в зону спецоперации очередную партию гуманитарного груза. По заявкам бойцов неравнодушные жители муниципалитета сплели более 80 маскировочных сетей. Заказ был срочным, поэтому волонтёрам пришлось работать практически круглосуточно. О встрече в Серебрянском лесничестве ЛНР подробнее в следующем сюжете.
Позади 2 тыс. километров от Башкортостана, и по сгоревшему лесу понятно: волонтеры приближаются к позициям наших ребят в тыловом районе. Ещё недавно тут шли бои, беспилотная опасность сохраняется до сих пор. Поэтому оперативно разгружают гумпомощь и складывают ее в подземный блиндаж. Привезли две тонны груза. Стройматериалы, более 80 масксетей, суповые наборы и сухой душ.
Для Элины Суфияновой это далеко не первая поездка за ленточку, бойцы ее встречают как свою сестру. Кроме Бижбулякского района и другие муниципалитеты регулярно привозят гумпомощь землякам, которые служат во всех новых регионах России. А Башкортостан с начала СВО централизованно направил своим защитникам 160 гуманитарных караванов.
На этот раз по просьбе командира мотострелкового полка «Башкортостан» волонтеры Бижбулякского района за неделю сплели более 80 маскировочных сетей общей площадью более 1,5 тыс. квадратных метров.
Гуманитарная помощь на складе долго не задерживается. С линии ЛБС ребята уже приехали сюда, чтобы забрать маскировочные сети. В первую очередь они нужны для того, чтобы обезопасить как свои блиндажи, так и сохранить военную технику от налета вражеских дронов.
По словам военнослужащих, поддержка родного края всегда придает им сил и уверенности. У многих бойцов с собой под бронежилетами есть детские письма, кто-то украшает ими блиндажи и перечитывает в свободное время. В зоне боевых действий важна любая поддержка.