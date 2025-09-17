Аграрии Башкирии подготовили запас сочных кормов

Уборку зерновых завершили, пора позаботиться о рационе животных. В племхозяйстве «Артемида» Кармаскалинского района приступили к заготовке силоса. Если некоторые сельхозпредприятия начинают заготавливать сочные корма намного раньше, здесь оставили на осень. Не оттого, что опоздали, а потому что выращивают соответствующий гибрид кукурузы.

Семь единиц техники на подвозе и всего лишь один кормоуборочный комбайн. Мощности этой сельхозмашины хватает, чтобы в сутки заготавливать порядка одной тысячи тонн зелёной массы. Кукуруза набрала необходимые кондиции, пора закладывать силосные ямы.

Это гибрид кукурузы французской селекции «Эмилин». Но семена воспроизведены в России. Башкирские аграрии закупают их в Ставропольском и Краснодарском крае. Особенность сорта в его сочности, волокна растения очень нежные, и на корм идёт весь стебель.

Высота растений более трёх метров. Этот сорт отличается ещё хорошим выходом зеленной массы. С гектара в среднем не меньше 350 центнеров силоса.

«Артемида» является племхозяйством. Здесь содержатся более двух с половиной тысяч голов крупно-рогатого скота голштинской породы. Около одной тысячи дойных бурёнок. Силос как раз используется для высокой молочной продуктивности животных.