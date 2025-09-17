Аграрии Башкирии подготовили запас сочных кормов

Уборку зерновых завершили, пора позаботиться о рационе животных. В племхозяйстве «Артемида» Кармаскалинского района приступили к заготовке силоса. Если некоторые сельхозпредприятия начинают заготавливать сочные корма намного раньше, здесь оставили на осень. Не оттого, что опоздали, а потому что выращивают соответствующий гибрид кукурузы.
Семь единиц техники на подвозе и всего лишь один кормоуборочный комбайн. Мощности этой сельхозмашины хватает, чтобы в сутки заготавливать порядка одной тысячи тонн зелёной массы. Кукуруза набрала необходимые кондиции, пора закладывать силосные ямы.
Это гибрид кукурузы французской селекции «Эмилин». Но семена воспроизведены в России. Башкирские аграрии закупают их в Ставропольском и Краснодарском крае. Особенность сорта в его сочности, волокна растения очень нежные, и на корм идёт весь стебель.
Высота растений более трёх метров. Этот сорт отличается ещё хорошим выходом зеленной массы. С гектара в среднем не меньше 350 центнеров силоса.
«Артемида» является племхозяйством. Здесь содержатся более двух с половиной тысяч голов крупно-рогатого скота голштинской породы. Около одной тысячи дойных бурёнок. Силос как раз используется для высокой молочной продуктивности животных.
За три дня аграрии заложили порядка трех тысяч тонн сочного корма. Всего же предстоит заполнить 10 силосных ям. После этого здесь планируют приступить уже к уборке кукурузы на зерно, часть которого также планируют использовать в рационе животных. Его уже будут закладывать методом плющения и консервирования.