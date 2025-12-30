Телеканал БСТ подготовил новогоднюю программу для зрителей

Четвертый год подряд БСТ признают лучшим региональным телеканалом в стране по доле телесмотрения. И в честь этого события 31 декабря телеканал подготовил разнообразную сетку вещания.
Утром программы будут интересны преимущественно маленьким зрителям. Во второй половине дня в эфире пройдёт концерт башкирской эстрады 90-х – 2000-х годов, в том числе рок-группы «Дервиш Рухы».
После 17:00 начнется вечерний блок. Служба новостей представит «Итоги года». Мы расскажем о достижениях республики в уходящем году. Смотрите их в 20:00.