Телеканал БСТ подготовил новогоднюю программу для зрителей

Четвертый год подряд БСТ признают лучшим региональным телеканалом в стране по доле телесмотрения. И в честь этого события 31 декабря телеканал подготовил разнообразную сетку вещания.

Утром программы будут интересны преимущественно маленьким зрителям. Во второй половине дня в эфире пройдёт концерт башкирской эстрады 90-х – 2000-х годов, в том числе рок-группы «Дервиш Рухы».

После 17:00 начнется вечерний блок. Служба новостей представит «Итоги года». Мы расскажем о достижениях республики в уходящем году. Смотрите их в 20:00.

Зрителей ждёт сюрприз – это группа года Ay Yola, которая покорила весь мир. На нашем телеканале телезрители смогут увидеть их концерт. Естественно, будут и поздравление от главы республики, главы нашего государства, а в новогоднюю ночь всех зрителей приглашаем посмотреть юбилейный, 15-й концерт «Башкорт Йыры».

Шамиль Ишемьяров, заместитель генерального директора АО ТРК «Башкортостан» по студии телевидения
Волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии