Телеканал БСТ подготовил новогоднюю программу для зрителей

Зрителей ждёт сюрприз – это группа года Ay Yola, которая покорила весь мир. На нашем телеканале телезрители смогут увидеть их концерт. Естественно, будут и поздравление от главы республики, главы нашего государства, а в новогоднюю ночь всех зрителей приглашаем посмотреть юбилейный, 15-й концерт «Башкорт Йыры».

Шамиль Ишемьяров, заместитель генерального директора АО ТРК «Башкортостан» по студии телевидения