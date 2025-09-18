В Башкирии из шеи женщины извлекли металлическую проволоку

В Башкирии врачи удалили кусок металлической проволоки из шеи 58-летней женщины. Она была госпитализирована в городскую больницу Салавата с жалобами на инородное в этой области.

Как выяснили медики, инцидент произошел во время покоса травы. Из триммера вылетел предмет, попавший в шею пострадавшей. В ходе осмотра травматологом и рентгенографического исследования было обнаружено металлическое инородное тело, укоренившееся в мягких тканях. Врачи решили провести операцию под общим наркозом.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин отметил, что операция была сложной из-за анатомических особенностей шеи, близости крупных сосудов и плотного прилегания тканей. Однако медикам удалось успешно извлечь проволоку длиной 1 см и диаметром около 2 мм.