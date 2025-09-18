Александр Бастрыкин взял на контроль дело пьяного лихача из Уфы

Дело пьяного лихача из Нагаево взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Напомним, злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения сбил мальчика, который стоял у края дороги на питбайке и пропускал автомобиль.

После ДТП мужчина скрылся с места происшествия, а пострадавшему ребенку были причинены травмы, в результате которых он не может самостоятельно ходить. Лихач до сих пор не принес извинения, не раскаялся, не предложил никакую помощь пострадавшему ребенку.