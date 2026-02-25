В Уфе задержали пьяного школьника на авто

24 февраля в Уфе за рулём автомобиля остановили нетрезвого школьника. Об этом рассказали в ГАИ.

Фото №1 - В Уфе задержали пьяного школьника на авто

На улице 50-летия Октября инспекторы остановили ВАЗ-2115. За рулём находился подросток. На место происшествия сразу вызвали родителей юного водителя. У ребёнка за рулём были признаки опьянения, однако подросток отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

В отношении школьника составлен административный материал. Собранные в отношении родителей материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для решения вопроса о привлечении к ответственности.

Фото: ГАИ Уфы. 

