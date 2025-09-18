Два брата из Башкирии отправили в зону СВО автомобиль «УАЗ Hunter»

Два брата из Башкортостана отправили в зону СВО автомобиль «УАЗ Hunter». Это уже седьмая машина, которую представители Народного фронта Равиль и Раиль Шангареевы приобретают для бойцов на передовой. Волонтеры также помогали собирать мотоциклы, квадрокоптеры и другую гуманитарную помощь.

Один из братьев и сам участник СВО. Равиль проходит лечение после тяжелого ранения и о ситуации на линии боевого соприкосновения знает не понаслышке. А вот младший Раиль с самого начала помогал подразделению брата, а сейчас — всем, кто обращается.