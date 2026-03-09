Военнослужащие из Башкирии отправились в зону СВО после краткосрочного отпуска

Очередная группа военнослужащих отправилась на передовую после краткосрочного отпуска. Участников специальной военной операции проводили на площади перед «Уфа-Ареной». Многие из бойцов принимают участие в СВО практически с самого начала, поэтому и в отпуск приезжают не в первый раз.

По словам защитников Отечества, отдых для них пролетел незаметно, но с пользой. Кроме того, в Международный женский день солдаты выразили благодарность мамам, дочерям и жёнам – тем, кто всегда их ждёт дома, – в виде букетов цветов и добрых пожеланий.